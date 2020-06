Im „örtlichen und zeitlichen Umfeld“ des Jubiläumskonzerts „25 Jahre Grabowsky“, das am 16. November 2019 im Congress-Forum Frankenthal stattgefunden hat, ist nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft eine Frau sexuell missbraucht worden. Sie habe gegen den Übergriff keinen Widerstand leisten können. Nähere Angaben zum Opfer und zum Tathergang machen die Behörden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz auf Anfrage am Mittwoch erklärte. Die Anzeige sei erst kürzlich erstattet worden. Auch zu den Gründen für diese Verzögerung wollten sich die Ermittler noch nicht äußern. Um den Sachverhalt aufzuklären, sei die Feststellung sämtlicher Besucher des Konzerts „von großer Bedeutung“, heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung. Deswegen bitten die Behörden jeden, der das Konzert selbst besucht hat oder der einen der rund 1200 Konzertbesucher kennt, sich bei der Polizei zu melden – per Telefon unter der Rufnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail an die Adresse kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.