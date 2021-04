Ein Unbekannter hat nach Angaben der Polizei am Freitagabend eine 25 Jahre alte Joggerin auf dem Feldweg zwischen Frankenthal und Ludwigshafen-Oggersheim im Genitalbereich angefasst und versucht, die junge Frau mit Gewalt zu sexuellen Handlungen zu zwingen. Den Beamten zufolge war die 25-Jährige gegen 19.30 Uhr von der Mahlastraße Richtung Süden entlang der Bahnstrecke unterwegs. Auf Höhe der B-9-Brücke sei ihr plötzlich ein junger Mann gefolgt und habe sie attackiert. Laut den Ermittlern konnte sich die Frau wehren. Der Angreifer sei daraufhin über den Feldweg Richtung Oggersheim geflüchtet. Von dem Tatverdächtigen liegt eine Beschreibung vor: Er soll etwa 18 Jahre alt und 1,60 Meter groß sein. Die Haare trage er an den Seiten kurz rasiert und am Oberkopf länger und lockig. Zur Tatzeit habe der Mann einen schwarzen Trainingsanzug der Marke Kappa und eine blaue OP-Maske getragen. Hinweise an die Kriminalpolizei Ludwigshafen, Telefon 0621 963-2773, E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.