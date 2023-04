In den beiden Service-Centern des Finanzamts Ludwigshafen in Frankenthal und Ludwigshafen werden am Gründonnerstag, 6. April, keine Dienstleistungen angeboten. Wie das Finanzamt mitteilt, schließen die Gebäude um 16 Uhr für den Publikumsverkehr. Unabhängig vom Wohnort des Steuerzahlers bieten die Service-Center den gleichen Leistungsumfang. Dieser konzentriert sich auf alle Themen rund um den elektronischen Lohnsteuerabzug wie etwa die Änderung einer Steuerklasse oder der Eintrag von Kinderfreibeträgen. Eine direkte Bearbeitung der Steuererklärung oder Belegprüfung findet an keinem der Standorte mehr statt. Die Bürger werden gebeten, ihre Steuererklärung in den Briefkasten des jeweiligen Service-Centers einzuwerfen oder mit der Post zu schicken. Zudem weist das Finanzamt auf die Möglichkeit der elektronischen Abgabe der Steuererklärung im Internet nach dem Elster-System hin.