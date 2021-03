Zwei Betrüger, die sich als Polizeibeamte ausgaben, haben am Montag gegen 13 Uhr versucht, in die Wohnung einer 84-jährigen Wormserin zu gelangen. Laut Polizei kehrte die Seniorin nach einem Spaziergang zu ihrer Adresse in der Wachenheimer Straße zurück. Beim Betreten des Mehrfamilienhauses folgten ihr zwei Männer bis zur Wohnungstür. Einer der beiden zückte eine Karte, auf der das Wort „Polizei“ stand. Sein Komplize erklärte der Dame, dass sie Polizeibeamte seien und sich in ihrer Wohnung Einbrecher befänden. Deshalb solle sie schnell aufschließen. Die Frau blieb jedoch misstrauisch, weil auf dem angeblichen Dienstausweis weder ein Name noch ein Foto zu erkennen waren. Daraufhin sei einer der Täter energisch geworden und habe die Rentnerin erneut aufgefordert, die Tür zu öffnen. Weil die 84-Jährige stur blieb, entfernten sich die Männer wieder. Einer der beiden soll etwa zwei Meter groß sein, der andere klein. Beide sollen von kräftiger Statur sein und dunkle Kleidung getragen haben. Die Polizei bittet unter Telefon 06241 852-0 oder per E-Mail an kiworms@polizei.rlp.de um Hinweise von Zeugen.