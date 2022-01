Kreislaufprobleme waren am Dienstag in Worms nach Aussage einer 71-jährigen Autofahrerin die Ursache dafür, dass sie über ihren Mercedes die Kontrolle verlor und gegen einen Laternenmast prallte. Laut Polizei passierte die Seniorin die Ampelkreuzung Klosterstraße, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Laternenmast. Bei der Kollision wurde die Seniorin leicht verletzt. Am Laternenmast entstand Sachschaden in unbekannter Höhe, der Pkw musste abgeschleppt werden.