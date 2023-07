Opfer einer mutmaßlichen Trickdiebin ist nach Angaben der Polizei Frankenthal am Dienstagvormittag eine 87 Jahre alte Seniorin geworden. Den Beamten zufolge wurde sie gegen 11 Uhr beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Eisenbahnstraße von einer jungen Frau angerempelt. Mutmaßlich bei diesem Zwischenfall sei das Portemonnaie der 87-Jährigen aus deren Umhängetasche verschwunden. Die Tatverdächtige soll etwa 30 Jahre alt sein und habe blondes, lockiges Haar. Sie sei mit einem bunten Oberteil bekleidet gewesen. Zur Beute machten die Ermittler keine Angaben. Sie suchen Zeugen des Diebstahls. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.