Das „schnelle und umsichtige Handeln“ der Mitarbeiter des Seniorenzentrums in der Mörscher Straße hat nach Einschätzung der Feuerwehr am Donnerstagmorgen dafür gesorgt, dass der Kleinbrand in einem Zimmer im zweiten Stock des Gebäudes glimpflich ausgegangen ist. Den Einsatzkräften zufolge hatte gegen 9 Uhr die automatische Brandmeldeanlage Alarm geschlagen. Die Beschäftigten des Pflegeheims hätten schon vor Ankunft der Feuerwehr alle Bewohner in einen sicheren Teil des Hauses gebracht und die Flammen mit einer Feuerlöscher bekämpft. Der Bewohner des betroffenen Zimmers und zwei Mitarbeiter haben der Pressemitteilung zufolge leichte Rauchgasvergiftungen erlitten. Die Einsatzkräfte hätten unter schwerem Atemschutz den Brand im Bad endgültig gelöscht und dann das Zimmer gelüftet. Zur Ursache und Schadenshöhe ermittle die Polizei.