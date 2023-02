„Ohne Wenn und Aber“ stehen die Grünen hinter dem Wunsch des Seniorenbeirats, das Angebot für eine Freizeitgestaltung von Senioren auszuweiten und dabei eventuell die vorhandenen Jugendtreffs am Morgen zu nutzen. Die Fraktion will deshalb im Stadtrat am 8. Februar einen entsprechenden Prüfantrag stellen. Das kündigt der Vorsitzende Gerhard Bruder an. Angesichts der demografischen Entwicklung gebe es in Zukunft immer mehr ältere Menschen, die alleine leben. Soziale Kontakte seien jedoch nicht nur im Alter ein wesentlicher Faktor für körperliches und seelisches Wohlbefinden. „Deshalb sind Treffs wie im Pilgerpfad ein gutes Beispiel und dringend nachahmungswert“, sagt Bruder und reagiert damit auf einen RHEINPFALZ-Bericht über ein für alle offenes und kostenloses Angebot am Jakobsplatz. Zwölf bis 20 Leute treffen sich regelmäßig montags, 10 bis 12 Uhr, in den Räumen des Jugendtreffs.