Jeder, der in einer Pflegeeinrichtung arbeitet, muss ab Frühjahr geimpft sein: Das haben Bundesrat und Bundestag vergangene Woche beschlossen. Doch wie so oft, ist die Idee gut, aber in der Praxis gibt es viele ungeklärte Fragen, wie Christian Stalla, Leiter der Pro-Seniore-Residenz Frankenthaler Sonne schildert.

Ab Mitte März müssen nicht nur Pflegekräfte, sondern auch Küchenhilfen, Verwaltungsmitarbeiter und Haustechniker nachweisen, dass sie gegen das Coronavirus geimpft sind. Finden Sie das richtig?

Absolut.