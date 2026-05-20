Alle Einwohner der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim, die 60 Jahre oder älter sind, sind eingeladen, am Montag, 15. Juni, den VG-Seniorenbeirat neu zu wählen. Dazu findet um 18 Uhr im Lambsheimer Bürgersaal (Mühltorstraße 25) eine Versammlung statt. Wer kandidieren will, ist ebenfalls willkommen. Laut Verwaltung wird ein Fahrdienst eingerichtet. Anmeldung unter Telefon 06233 3791-400 für den Bürgerbus Beindersheim und 0172 2934243 für den Bürgerbus Lambsheim. Der Beirat für ältere Menschen in der VG im Sinne einer Interessenvertretung besteht aus zwölf Personen und wird für die Dauer der Wahlperiode des VG-Rats gewählt.