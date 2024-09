Als Interessensvertreter und Sprachrohr älterer Menschen in Frankenthal ist der neu gewählte Seniorenbeirat am Mittwoch erstmals zusammengekommen. Den Vorsitz übernimmt Peter Oriwol aus Studernheim.

Dass es in Frankenthal inzwischen zwei Gemeindeschwestern plus als niedrigschwelliges Beratungs- und Unterstützungsangebot für ältere Menschen gibt, ist ebenso dem Seniorenbeirat zu verdanken wie die Gründung des beliebten Seniorentreffs im Pilgerpfad. Trotz Corona-Pandemie habe das Gremium in den zurückliegenden fünf Jahren unter dem Vorsitz von Ria Weisenbach viel erreicht, sagte der Beigeordnete Bernd Leidig ( SPD) bei der konstituierenden Sitzung. Als neuer Vorsitzender will Peter Oriwol sich gemeinsam mit seinen Stellvertretern Erich Schwarz und Karl-Heinz Blumenschein sowie den Beisitzerinnen Ursula Schreiber und Elfriede Svoboda unter anderem bei den Themen Digitalisierung, Bewegung und Mobilität einbringen.

Nicht nur als Mitbegründerin der Sitztanzgruppe im Wohnviertel Lauterecken bringt sich Helgard Sommer seit vielen Jahren vielfältig in die Seniorenarbeit ein. Dem Beirat gehörte sie seit seiner Gründung 1988 an. In der Sitzung am Mittwoch wurde Sommer ebenso wie Richard Seitz (seit 1999), Barbara Stier (seit 2005), Roswitha Oßwald (seit 2006) und Johann Noack (seit 2019) persönlich verabschiedet. Insgesamt haben elf Mitglieder zum Ende der zurückliegenden Wahlperiode ihr Amt abgegeben. „Wir werden uns bestimmt beim Schiffsausflug wiedersehen“, sagte Leidig in Anspielung auf die beliebte Tagestour der Stadt.

Kontakt

Erreichbar ist der Beirat über das Seniorenbüro der Stadt, Telefon 06233 89563, E-Mail brigitte.sauer@frankenthal.de.