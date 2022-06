Während es für Kinder und Jugendliche über die städtischen Treffs Möglichkeiten gibt, ungezwungen zusammenzukommen, fehle diese Möglichkeit für ältere Menschen häufig, sagt die Vorsitzende des Seniorenbeirats, Ria Weisenbach. Das Gremium habe deshalb einen offenen Seniorentreff eingerichtet, zunächst für die Bewohner des Pilgerpfads. Sie können seit März jeden Montag von 10 bis 12 Uhr in die Räume des Jugendcafés im Pilgerpfad kommen. Den Senioren stünden unter anderem ein Tischkicker, ein Billardtisch, eine Tischtennisplatte und verschiedene Spiele zur Verfügung. Regelmäßig nutzen laut Weisenbach zwischen sieben und 20 Personen das Angebot. Bei den Treffen seien auch jeweils zwei Digitalbotschafter dabei, die bei Bedarf Hilfestellung im Umgang mit neuen Medien bieten. Ihr Wunsch sei es, solche Treffs irgendwann einmal in allen Stadtteilen und in den Vororten anbieten zu können, sagt Weisenbach.