Da alle seine Mitglieder zur Risikogruppe zählen, war der Seniorenbeirat vom Coronavirus länger ausgebremst als andere Gremien. Jetzt hat der Beirat wieder die Arbeit aufgenommen. Sozialdezernent Bernd Leidig (SPD) verpflichtete als neue Mitglieder Martin Junger (SPD), Richard Seitz (CDU) und Roswitha Oßwald (protestantisches Dekanat) – natürlich nicht per Handschlag, sondern mittels Verbeugung.

Die Corona-Pandemie stand dann auch im Mittelpunkt der Diskussion. Senioren hätten besonders unter Einsamkeit und dem Verlust sozialer Kontakte und sportlicher Betätigung zu leiden. Verschlimmert werde die Situation dadurch, dass auch die sonst sehr beliebten städtischen Ausflugsfahrten derzeit ausgesetzt seien und die Bewegungsangebote des Seniorenbüros und anderer Träger, darunter Qi Gong und Boule im Metzner-Park und Kurse in Sitzgymnastik und Rollatortanz, nicht stattfinden können. Zurzeit würden neue Ideen für Spiel- und Sportangebote gesucht, die unter Hygieneauflagen in Kleingruppen stattfinden können. Beiratsmitglied Jutta Hartmann (Ökumenische Sozialstation) stellte die Fortführung der Vormittags-Bewegungsgruppen in Mörsch, im Carl-Bosch-Ring und in Eppstein-Flomersheim ab Sonntag, 14. Juni, in Aussicht.

Neue Ideen entwickelt

Vorsitzende Ria Weisenbach nutzte die Zwangspause zum Entwickeln neuer Ideen und stellte für das Bürgerbeteiligungsprojekt „aktive Stadtzentren“ einige Vorschläge zur Diskussion: Einrichtung eines Infopunkts in Rathausnähe mit regelmäßigen Öffnungszeiten an Markttagen, die Ausschmückung nicht gebrauchter Parkplätze in der Innenstadt mit Blumennischen und Sitzbänken, die Aufstellung von Geräten zum Trainieren von Stabilität und Gleichgewicht und die Einrichtung von „Spazierrouten“ im Stadtgebiet. Im Zuge der Neuaufstellung des Bebauungsplans „Spiegelgewanne“ an der Stadtklinik plädiert der Beirat für ein „autofreies Wohnviertel“, was durch eine umführende Parkstraße erreicht werden könne. Wünschenswert sei dort die Schaffung eines generationenübergreifenden Wohnprojekts.

Beim Bürgerbeteiligungsprozess „Pilgerpfad“ spricht sich das Gremium für Einkaufsmöglichkeiten, die zu Fuß leicht zu erreichen sind, und öffentliche Treffpunkte aus. Überlegenswert sei, ob Jugendtreffs zu anderen Zeiten für Senioren zugänglich gemacht werden könnten.

Künftig möchte der Beirat mit einer eigenen Website vertreten sein. Dazu wurde ein Arbeitskreis gebildet. Die Computerkurse für Senioren im Mehrgenerationenhaus sollen nach den Sommerferien fortgeführt werden. Erich Schwarz (CDU) regte die Schaffung einer Stelle für das Projekt „Gemeindeschwester Plus“ an. Die nächste Sitzung des Seniorenbeirats ist für 12. August festgesetzt.