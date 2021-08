Seniorenbüro und der Beirat für ältere Menschen in Frankenthal bieten von Montag, 23., bis Freitag, 27. August, fünf Tagesausflüge ins Schullandheim Hertlingshausen an. Die Fahrten starten nach Angaben der Stadt um 10 Uhr, die Teilnehmer werden an einer Bushaltestelle in der Nähe ihrer Wohnung abgeholt und am Abend wieder dort abgesetzt. Rollatoren und zusammenklappbare Rollstühle können mitgebracht werden. Die Verpflegung übernimmt das Naturfreundehaus Rahnenhof. Um 12.30 Uhr gibt es dort ein dreigängiges Mittagessen und um 15.30 Uhr Kaffee und Kuchen. Die Rückfahrt erfolgt gegen 17 Uhr. Begleitet werden die Fahrten von zwei Betreuern und einem Erste-Hilfe-Helfer, die auch die Tagesgestaltung vor Ort übernehmen. Die Kosten: inklusive Fahrt und Mittagessen 18,50 Euro. Inhaber der Ermäßigungskarte und Bezieher von Grundsicherung zahlen zehn Euro. Anmelden können sich Interessierte telefonisch montags bis donnerstags, 8 bis 12 Uhr, unter der Nummer 06233 89-563 oder per E-Mail an brigitte.sauer@frankenthal.de. Die Zuteilung des Termins erfolgt nach Eingang der Anmeldung. Wunschtermine seien nicht möglich.