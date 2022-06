Die Gruppe der Seniorinnen und Senioren – vor allem der Alleinlebenden – habe in der Corona-Zeit stark gelitten. Aufgrund dessen wollen Seniorenbüro und Seniorenbeirat über die Sommermonate seniorengerechte Ausflüge anbieten. Das teilt Brigitte Sauer vom Seniorenbüro der Stadt mit. Für Freitag, 1. Juli, ist eine Tagesfahrt nach Bad Dürkheim geplant. Der Fahrpreis beträgt 14 Euro. Inhaber der Frankenthaler Ermäßigungskarte zahlen sieben Euro. Im Fahrpreis enthalten ist eine 90-minütige Stadtrundfahrt mit einem Gästeführer. Abfahrt: 10 Uhr am Busbahnhof Frankenthal, Bussteig 1/2, die Rückfahrt ist für 16 Uhr vorgesehen. Fahrkarten können gegen Barzahlung am Empfang im Seiteneingang des Rathauses erworben werden.