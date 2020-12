Weihnachtliche Leckereien und Produkte zur Körperpflege: 120 gespendete Weihnachtstüten mit diesem Inhalt sollen die Bewohner des Hieronymus-Hofer-Hauses zum Fest bekommen – auch wenn in diesem Jahr keine Feiern in den einzelnen Wohnbereichen stattfinden.

Trotz der vielen Einschränkungen, die sich durch die Corona-Pandemie ergeben, sollen die Senioren im Hofer-Haus Freude haben. Das meint die Frankenthalerin Susanne Müller, die die Präsentaktion in Absprache mit der Heimleitung organisiert hat. Unterstützung hat sie nach eigener Aussage von einem in Frankenthal praktizierenden Arzt bekommen, der „auch Patienten im Hofer-Haus hat“. Namentlich möchte der Mediziner in der Zeitung nicht genannt werden.

Als ihre inzwischen verstorbene Mutter im Hofer-Haus umsorgt worden sei, habe sie den Anstoß bekommen, zu Weihnachten, aber nicht nur da, für die Bewohner zu spenden, berichtet Susanne Müller. Es sei ihr bewusst geworden, dass „nicht alle Bewohner Geld etwa für Cremes, Shampoo oder andere Kosmetik- oder Hygiene-Artikel haben“. Also habe sie sich hier engagiert, zunächst für den Wohnbereich ihrer Mutter gespendet und auch geholfen, wenn Senioren das Geld für den Friseurbesuch gefehlt habe.

Mitstreiter gesucht

Einrichtungsleiterin Nicola Hagemann ist dankbar gerade über die Initiative zu Weihnachten: „Diese Aktion zeigt uns einmal mehr, wie wichtig ein gutes Netzwerk ist. Gerade in dieser momentan schwierigen Zeit fängt uns dieses Netz auf. Die Senioren spüren dadurch, dass sie nicht alleine sind; die Produkte tragen zum Wohlbefinden bei.“

Schön fände es Susanne Müller, wenn sich weitere Mitstreiter fänden: „Wir wollen die Aktion gerne beständig fortführen“, so Müller, „und würden uns freuen, wenn etwa Drogeriemärkte oder Einzelhändler mit entsprechenden Sortimenten sich bei uns meldeten, um uns mit entsprechenden Produkten als Sponsoren zu unterstützen“.

KONTAKT