Eine Leichtverletzte und erheblicher Sachschaden: Das ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag in der Wormser Innenstadt. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 87-Jähriger mit seinem Auto aus einem Parkhaus ausfahren und dabei ordnungsgemäß an einer Haltelinie anhalten. Dabei habe er versehentlich das Gas- statt dem Bremspedal betätigt, sodass sein Wagen beschleunigt habe und gegen die Außenmauer der gegenüberliegenden Friedrichskirche geprallt sei. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 47-jährige Beifahrerin des Seniors nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen. Am Auto des 87-Jährigen und an der Kirche sei erheblicher Sachschaden entstanden, heißt es weiter.