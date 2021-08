Weil einem 85-jährigen Autofahrer laut eigener Aussage „schwarz vor Augen“ wurde, verursachte er am Montagmorgen einen Unfall. In der Folge ist es auf der B9 am Vormittag zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Der Wormser war, berichtet die Polizei Worms weiter, am Montag gegen 8 Uhr auf der B9 in Richtung Mainz unterwegs. In Höhe Rheindürkheim, kurz vor der Kreuzung Osthofener Straße, war auf der mittleren Fahrspur ein Baustellenfahrzeug abgestellt und mit Warnbarken gesichert. Der Senior habe den Bereich auf der rechten Fahrspur passieren wollen, als es ihm plötzlich nicht gut ging. Er verlor die Kontrolle über sein Auto, kam nach links ab und prallte gegen das Baustellenfahrzeug. Der Mann sei ins Krankenhaus gebracht und beide Fahrzeuge abgeschleppt worden. Den Schaden beziffern die Beamten auf etwa 12.000 Euro.