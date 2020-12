Weil ein 63-Jähriger beim Abbiegen einen Transporter übersehen und dessen Vorfahrt missachtet hat, kam es am Montag gegen 16.40 Uhr auf der L425, der Verbindung zwischen B9 und A61 im Norden von Worms, zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten. Laut Polizei war der 27-jährige Fahrer eines Transporters auf der L425 in Höhe der Einmündung der L439 nach Osthofen in Richtung Autobahn unterwegs. Der 63-Jährige kam aus Osthofen und wollte von der L439 nach links auf die L425 in Richtung B9 abbiegen. Dabei übersah der Senior den Transporter. Beide Fahrzeuge kollidierten. Es entstand Totalschaden, den die Polizei auf rund 7500 Euro schätzt. „Das Trümmerfeld erstreckte sich über die gesamte Fahrbahn, weshalb während der Unfallaufnahme eine Vollsperrung notwendig war“, berichtet die Polizei weiter. Ein Rettungshubschrauber sei vorsorglich im Einsatz gewesen, einer der Unfallbeteiligten sei in ein Krankenhaus gebracht worden.