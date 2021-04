Weil ein 74-jähriger Autofahrer ihm die Vorfahrt genommen hat, liegt ein 28-jähriger Motorradfahrer jetzt schwer verletzt im Krankenhaus. Laut Polizei war der 28-Jährige mit seinem Zweirad am Dienstag gegen 13.30 Uhr auf der Wormser Pfauentorstraße in Richtung Ludwigstraße unterwegs. Der Senior kam von links aus der Jahnstraße und fuhr in die Pfauentorstraße ein ohne die Vorfahrt des Motorradfahrers zu beachten. Beim Zusammenstoß wurde das Motorrad nach rechts gegen ein Verkehrsschild und die Fassade eines Eckhauses geschleudert. Der 28-Jährige erlitt dabei schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen, so die Polizei. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt sie auf 5000 Euro.