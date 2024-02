Die Armut mildern, um eine Flucht nach Europa zu verhindern – das ist das Ziel der Senegalhilfe. Seit 2022 leitet die Frankenthalerin Cordula Eckenfels den Verein mit Sitz in Trippstadt. Um vor Ort Arme und Behinderte zu betreuen, reist sie regelmäßig nach Westafrika.

Das Zentrum des Senegalhilfe-Vereins vor Ort befindet sich in Mbour, rund 85 Kilometer südlich der Hauptstadt Dakar. Das Leben in der Großstadt mit rund 300.000 Einwohnern, die ein Zentrum der Fischerei und des Tourismus ist, beschreibt Cordula Eckenfels als „nicht einfach“. Die Temperaturen in der Subsahara stiegen auch im Winter tagsüber oft auf über 30 Grad, im Sommer klettere das Thermometer auf weit mehr als 40 Grad. Mit rund 90 Prozent seien die meisten Senegalesen Muslime, rund fünf Prozent der Bevölkerung seien Christen, der Rest Anhänger der traditionellen afrikanischen Religion. Das Zusammenleben der Menschen beschreibt der Verein als friedlich.

Der Verein unterstützt auch Behindertenzentren. Foto: Eckenfels/gratis

Bis vor zwei Jahren haben Doris Racké und Ursula Jung, die den Verein 1985 gegründet haben, gemeinsam mit aktiven Mitgliedern unter anderem zwölf Schulen, acht Kindergärten, eine Krankenstation, drei Behindertenzentren und eine landwirtschaftliche Schule in der Großstadt Mbour und deren weiterer Umgebung aufgebaut, wie Eckenfels erläutert. Mehr als 180 Projekte seien so entstanden.

Regelmäßige Spenden

Als Racké 2022 den Vereinsvorsitz abgab, wurde die Frankenthalerin Cordula Eckenfels zur Nachfolgerin gewählt. Nach ihren Angaben zählt der Verein aktuell rund 180 Mitglieder und fast 2000 Freunde in ganz Deutschland, die mit ihren Spenden das ehrenamtliche Engagement unterstützen. Eckenfels gehört dem Verein seit zehn Jahren an. Durch das Geld aus Deutschland erhielten die Menschen einen besseren Zugang zur Gesundheitsversorgung und Bildung, so die Vorsitzende. s

Amtssprache in der ehemaligen französischen Kolonie ist Französisch. Bereits mit drei Jahren lernten die Kinder, die nur die Umgangssprache Wolof kennen, französisch. Das Bildungssystem und die Behörden entsprächen dem französischen Vorbild. Da die Erzieher und Lehrer in Schulen und Kindergärten überwiegend vom Schulgeld der Kinder bezahlt würden, falle es armen Familien, die im Schnitt sechs Kinder hätten, jedoch oft schwer, alle zur Schule zu schicken, sagt Eckenfels. „Hier helfen der Verein und Paten rund 120 Patenkindern mit regelmäßigen Spenden.“

In den Behindertenzentren der Senegalhilfe könnten Jugendliche eine Ausbildung zum Schneider, Schuster und Buchbinder absolvieren. Nach vier Jahren erhielten sie ihr Diplom und eine Starthilfe zur Existenzgründung. „In unseren Gesundheitszentren retten wir das Leben unzähliger Patienten“, betont Eckenfels. Die Landwirtschaftsschule werde von Schülern aus der Savanne und aus kleinbäuerlichen Familien besucht. Dort erlernten sie in neun Monaten den Gartenbau, die Bullenmast und Geflügelhaltung. Auch sie bekämen danach eine Starthilfe.

