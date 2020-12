Die einstündige Weihnachtsshow des Frankenthaler Tanzstudios Semira ist am ersten Feiertag im TV zu sehen und außerdem auf dem Youtube-Kanal des Offenen Kanals Worms abrufbar. Die nächste Soirée ist bereits für Februar in Planung, kündigt Semira B. Karg an: fasnachtlich und mit neuen Ideen.

Weil wegen der Corona-Beschränkungen ab November keine Veranstaltungen mit Publikum stattfinden konnten, hat der Offene Kanal Worms die Weihnachtsshow unter dem Titel „Winter-Wunder-Weihnachtsland“ aufgenommen.

Das knapp einstündige Programm aus der Reihe „Soirée im Hof“ verbindet laut Semira B. Karg vor stimmungsvoll inszeniertem Garten-Ambiente literarische Texte unter anderem von Erich Kästner und Hermann Hesse – gelesen von der Schauspielerin und Theaterpädagogin Melanie Gaug – mit fantasievollen, von Semira B. Karg choreografierten Tänzen, die, so Karg, „bekannte Weihnachtslieder interkulturell, poetisch, witzig und kultig inszenieren“.

Projekt zweier Soloselbstständiger

2021 wollen Melanie Gaug und Semira B. Karg ihr Format weiterentwickeln und neben Tänzerinnen auch Live-Musiker einladen. Die nächste Soirée zum Thema „Fasching-Flitter-Firlefanz“ sei für Sonntag, 14. Februar, geplant und verspreche, so Semira B. Karg, „Skurriles, Dadaistisches und Exotisches von Goethe bis Hugo Ball, von Cabaret bis Copa Cabana“.

Die „Soirée im Hof“ wurde von den Soloselbstständigen Melanie Gaug und Semira B. Karg im Sommer als Corona-Selbsthilfeprojekt ins Leben gerufen und findet seit September alle vier bis acht Wochen im Freien statt. Spielort ist dabei der Hofgarten vor Semiras Tanzstudio in der Heßheimer Straße 38 in Frankenthal.

„Licht der Hoffnung“

Tänzerin und Rezitatorin geben dabei Einblicke in ihr Repertoire. Ihre Beiträge orientieren sich am Jahreslauf. Auf die Premiere im September zum Thema „Sommer-Sonne-Sehnsucht“ folgte „Geister-Grusel-Gänsehaut“ Ende Oktober. Beide Soiréen konnten vor Publikum stattfinden. Aufgrund der veränderten Corona-Situation wurde die Weihnachtssoirée ohne Publikum zum Filmprojekt. „Mit unserer Show wollen wir Weihnachtsfreude verbreiten und in dieser dunklen Zeit ein Licht der Hoffnung setzen“, so Semira B. Karg.

Noch Fragen?

Die Show ist am Freitag, 25. Dezember, 21.09 Uhr, im Offenen Kanal Worms und unter www.rheinlokal.de/index.php?a=9 zu sehen. Das Video ist unter dem Suchbegriff „Winter-Wunder-Weihnachtsland“ im Youtube-Kanal „Rheinlokal Worms“ abrufbar. Ein Spendenkonto zur Unterstützung der Künstler ist eingeblendet.