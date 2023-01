Menschen auf ihrem letzten Lebensweg begleiten: Darum geht es bei einem Orientierungsseminar des ambulanten Hospiz- und Palliativ-Beratungsdiensts der Stadt Frankenthal und des nördlichen Rhein-Pfalz-Kreises. Unter dem Titel „Lebensbegleitung für schwerstkranke und sterbende Menschen“ sollen sich Teilnehmer am Samstag, 28. Januar, und Sonntag, 29. Januar, jeweils von 9 bis 15 Uhr, mit der Situation schwerstkranker und sterbender Menschen sowie ihrer Angehörigen auseinandersetzen können. Das Seminar in den Räumen des Beratungsdienstes, Foltzring 12, greift eigene Erfahrungen von Teilnehmenden auf, informiert über die körperlichen, sozialen, psychischen und spirituellen Bedürfnisse und Nöte sterbender Menschen und stellt die tägliche Arbeit des ambulanten Hospizdienstes vor. Teilnehmer, die Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit als Hospizbegleiter haben, können danach ein Aufbauseminar besuchen. Anmeldung bis 25. Januar unter Telefon 06233 4960094 und per E-Mail an info@hospiz-ft-mxd.de. Es wird ein Unkostenbeitrag von 30 Euro erhoben.