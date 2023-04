Die Stadtbücherei Frankenthal bietet am Montag, 24. April, 9 bis 13 Uhr, eine Fortbildung für Lehrkräfte, Erzieher, pädagogische Fachkräfte und Interessierte zum Thema Vorlesen an. Wie die Einrichtung mitteilt, wird in unterschiedlichen Vorlesesituationen das Spiel mit Stimme, Betonung und Lesetempo trainiert. Behandelt wird zudem, wie man das passende Buch auswählt und eine angenehme Atmosphäre gestaltet. Ziel des Seminars ist es, dass die Teilnehmer ihre Zuhörer – ob Kinder oder Erwachsene – in ihren Bann ziehen. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro. Anmeldungen in der Stadtbücherei unter der Telefonnummer 06233 89630, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11 (Öffnungszeiten: dienstags bis freitags, 10 bis 18 Uhr, samstags, 10 bis 15 Uhr).