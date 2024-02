„Lebensbegleitung für schwerstkranke und sterbende Menschen“: Ein Orientierungsseminar zu diesem Thema veranstaltet der ambulante Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst der Stadt Frankenthal und des nördlichen Rhein-Pfalz-Kreises am Samstag, 2., und Sonntag, 3. März, jeweils von 9 bis 15 Uhr, in seinen Räumen im Foltzring 12 in Frankenthal. Weitere Informationen und Anmeldung bis 29. Februar unter Telefon 06233 4960094 oder per E-Mail an info@hospiz-ft-mxd.de. Es wird ein Unkostenbeitrag von 30 Euro erhoben.