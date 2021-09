Es ist erst das zweite Mal, dass Heinrich Mutter ein solches Nest mit eigenen Augen sieht – denn die mittlere Wespe (Dolichovespula media) ist selten. Auf das hellgrau marmorierte Gebilde hat ihn der Vermieter eines Wohnhauses in der Wormser Straße aufmerksam gemacht.

Das letzte Mal habe er ein solches Nest vor dem Küchenfenster einer Bekannten in Beindersheim gesehen. „Die hatte nie Tiere im Haus, selbst, wenn sie das Fenster offenließ“, betont Mutter. Denn die Art sei friedlich, wenn man sich nicht an ihrem Nest vergehe. Die mittlere Wespe baut ihre Nester anders als andere Arten nicht in Höhlen oder unter Dächern, sondern offen in der prallen Sonne. Das ist nicht ungefährlich, weil ihre Bauten häufig von Menschen zerstört oder im Anfangsstadium von Vögeln auseinandergenommen werden.

Gebilde aus Pappelholz

Zum Bauen nutzt die Wespe am liebsten frisches Pappelholz, das sie zerkaut und mit ihrem Speichel zu einem Brei verarbeitet. Manchmal nimmt sie auch mit anderen Holzarten vorlieb. „Das sieht man dann an unterschiedlich gefärbten Ornamenten im Nest“, erklärt Mutter, der sich als Hobbyimker für allerlei Insekten interessiert. Der Bau ist etwas größer als ein Fußball und bietet zwischen 700 und 1700 Tieren Platz.

„Ich entferne Nester nur, wenn eine Gefahr besteht, zum Beispiel, weil jemand dort wohnt, der schwer allergisch ist“, sagt Mutter. Bei dem Nest in der Wormser Straße braucht es ihm zufolge nur etwas Geduld. Die Tiere fliegen von Ende April bis Mitte September und sterben relativ früh ab, wenn es kühler wird. Nur die im Herbst herangezogene Königin überwintert und lässt sich im kommenden Jahr eine neue Bleibe an anderer Stelle bauen. „Ich hoffe, dass die Leute die Nester hängen lassen und nicht alles wegmachen“, sagt Mutter. Erst wenn das Nest verlassen ist, will er es vom Blumenkasten entfernen und vielleicht an eine Schule abgeben, sodass die Kinder etwas über die Tiere lernen können.