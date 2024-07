Wegen einer „akuten Gefährdungslage“ hat der Prozesstag um den Doppelmörder im Fall Torun mit SEK-Beamten im Gerichtssaal später begonnen. Näher erklärte der Vorsitzende Richter Sauermilch die Hintergründe am Mittwochmittag am Landgericht Frankenthal nicht. Er verwies auf Ermittlungen der Polizei. Sauermilch sprach von „substanziellen“ Gründen und einer Gefahr „für das Gericht und alle Beteiligten“.

Daran beteiligt war auch ein Polizeihubschrauber, der mehrere Minuten lang deutlich hörbar über der Innenstadt kreiste, ehe er wieder abdrehte.

Im Fall Torun geht es darum, ob der bereits zu lebenslanger Haft verurteilte Doppelmörder nach der Verbüßung seiner Strafe in Sicherungsverwahrung muss. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen am Mittwoch auf Anfrage der RHEINPFALZ erklärte, dauere der Einsatz mit Spezialkräften an. Es gebe Hinweise darauf, dass ein Prozess „gestört“ werden solle. Nähere Informationen könnten derzeit nicht mitgeteilt werden.