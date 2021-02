Ohne Versicherungsschutz, dafür aber mit einigen Umbauten an der Lichtanlage ist am Samstag ein Mercedes-Fahrer auf der A61 bei Frankenthal unterwegs gewesen. Nach Angaben der Autobahnpolizei Ruchheim hatten Beamte den Wagen mit bulgarischem Kennzeichen gegen 15.50 Uhr auf Höhe des Autobahnkreuzes Frankenthal gestoppt und kontrolliert. Der 21 Jahre alte Mann am Steuer des Mercedes habe eingeräumt, dass er bereits seit sieben Monaten in Deutschland wohne, es aber bisher versäumt habe, das Auto hier zu versichern und zu versteuern. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz. Bei der Kontrolle fielen den Polizisten zudem zahlreiche technische Veränderungen an den „lichttechnischen Einrichtungen“ auf. Der 21-Jährige muss diese Mängel beseitigen; außer wird auch wegen dieser Ordnungswidrigkeit gegen ihn ermittelt.