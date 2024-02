Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit Jahren machen sich zwei Nachbarn in einem Frankenthaler Mehrfamilienhaus wohl das Leben zur Hölle. Ihr Fall landete nun am Dienstag vorm Amtsgericht. Einer warf dem anderen Körperverletzung vor. Weil der Vorfall letztlich nicht zu klären war, gab es am Ende einen Freispruch.

Die Verhandlung am Amtsgericht erinnerte an eine Gerichtsshow im Trash-TV. In den Hauptrollen: ein 54-jähriger Syrer und ein 60-jähriger Italiener. Die beiden wohnen seit September 2017 im