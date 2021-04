In der Seidelstraße in der Nähe des S-Bahn-Haltepunkts Süd haben Unbekannte nach Angaben der Polizei drei Garagen aufgebrochen. Den Beamten zufolge muss die Tat diese Woche zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, begangen worden sein. Aus den Garagen in Höhe von Hausnummer 2 haben die Einbrecher ein E-Bike der Marke Fischer, ein Zwei-Mann-Zelt und aus einem dort abgestellten BMW einen USB-Stick gestohlen. Den Gesamtschaden schätzen die Ermittler auf etwa 1300 Euro. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.