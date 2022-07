Paare und Liebende, die ihre Beziehung unter den Segen Gottes stellen wollen, lädt die Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit am Freitag, 22. Juli, 19 Uhr, in den Pfarrgarten von St. Ludwig ein. Der Segnungsgottesdienst will die Vielfalt von Lebensentwürfen und Liebesgeschichten feiern. Frisch Verliebte könnten ebenso kommen wie Menschen, die schon seit Jahrzehnten den Weg miteinander gehen, betont Pfarrer Stefan Mühl. Verlobte und Verheiratete seien ebenso eingeladen wie gleichgeschlechtliche Paare und Geschiedene Wiederverheiratete. Auch einzelne Liebende, deren Partner abwesend oder schon gestorben sei, könnten teilnehmen. Mit dieser Veranstaltung setze die Pfarrei bewusst ein Zeichen gegen eine Haltung in der katholischen Kirche, die Homosexuellen und wiederverheiratet Geschiedenen den Segen verweigere, unterstreicht Mühl in einer Pressemitteilung.