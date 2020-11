Es ist mittlerweile eine Tradition geworden: Die evangelischen und katholischen Gefängnisseelsorger erfreuen die Inhaftierten der Justizvollzugsanstalt (JVA) Frankenthal zu Weihnachten mit einem kleinen Geschenk. Dafür benötigen die Seelsorger Spenden.

Seit 2013 können Angehörige keine Lebensmittelpakete mehr schicken, informieren Manfred Heitz, katholischer Gefängnisseelsorger, und Dorothea Niederberger, evangelische Gefängnispfarrerin. Die einzige Möglichkeit, von ihren Familien oder Freunden mit einer Zuwendung bedacht zu werden, besteht über eine Einzahlung auf ihr Gefangenenkonto. Davon können sie sich dann beim monatlichen Einkauf selbst versorgen.

Die Seelsorger bedenken an Weihnachten die Gefangenen, die keine Arbeit haben und kein Geld von außen eingezahlt bekommen. Jedes Jahr werden nach Angaben der Seelsorger auf diesem Weg ungefähr 90 bis 100 Gefangene beschenkt. Diese Gruppe von Gefangenen muss sich entscheiden, was sie vom „Taschengeld“ in Höhe von rund 35 Euro, das ihnen gewährt wird, finanzieren wollen: Fernsehen, Strom, Hygieneartikel, Lebensmittel, Telefon, Zeitungen und Zeitschriften. Viele Taschengeldempfänger können sich Schokolade, Lebkuchen, Gebäck und Kaffee nicht leisten.

Abgabe bis zum 1. Advent möglich

Gespendet werden können Gebäck (allerdings kein Selbstgebackenes), Tee, löslicher Kaffee, Tabak und Zigarettenpapier und Schokolade jeglicher Art (ohne Alkohol). Geldspenden können in den Pfarrbüros abgegeben oder auf das Konto der katholischen Gefängnisseelsorge überwiesen werden: Katholische Seelsorge, „JVA Frankenthal“, Liga-Bank Speyer, IBAN: DE17 7509 0300 0000 0516 16.

Spenden können in den katholischen Kirchen und Pfarrbüros von Frankenthal, Eppstein, Mörsch, Studernheim, Maxdorf, Lambsheim, Bobenheim-Roxheim und Heßheim bis zum ersten Advent (29. November) abgegeben werden, in den katholischen Kirchen und Pfarrbüros der Ludwigshafener Stadtteile Pfingstweide, Edigheim und Oppau bis zum zweiten Advent.