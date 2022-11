Mit sieben Medaillen, darunter dreimal Gold, kehrten die fünf Athleten von der Kampfkunstschule Sedats Dragon Team in Frankenthal von der Weltmeisterschaft der International Sport Kickboxing/Karate Association (ISKA) in Antalya (Türkei) zurück.

In drei Disziplinen, unterteilt in einzelne Alters- und Gewichtsklassen, holten Lale Patak (Gold im Pointfighting, Silber im Clash), Sedat Sagiroglu , Ali Can Gül (jeweils Gold im Pointfighting), Sarah Bader (Silber im Pointfighting, Bronze im Leichtkontakt), Selin Güler (Silber im Pointfighting), Podestplätze.

Für mich ist in erste Linie wichtig, dass meine Sportler alles gegeben haben und mit ihren Leistungen selbst zufrieden sind – egal welche Platzierungen dabei rauskommen, so Sedat Sagiroglu. Dass so viele Medaillen erkämpft wurden, macht ihn stolz. Die Erfolge entschädigten dann auch ein wenig für die von Kämpfern erlittenen Blessuren, wie eine blutige Nase und eine angebrochene Rippe.

Mehr als 25 Nationen trafen sich in Antalya. Durch Turniersiege und vordere Platzierungen bei nationalen Qualifikationsturnieren hatten die Sportler die Nominierung für das Team Germany erhalten. Insgesamt konnte das Team mit 57 Gold-, 43 Silber- und 69 Bronzemedaillen den Medaillenspiegel für sich entscheiden.

Ende November steht laut Sedat Sagiroglu bereits das erste Qualifikationsturnier für die Weltmeisterschaften 2023, German Open nach Heilbronn, auf dem Programm.