Am Silvesterabend sind in der Nikolaus-Reuß-Straße in Worms sechs Mülltonnen völlig ausgebrannt. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch ein benachbartes Wohnhaus beschädigt. Laut Polizei konnte der Brand von der Feuerwehr gelöscht werden. Über die Höhe des Sachschadens gibt es noch keine Angaben. Mögliche Zeugen, die Hinweise zur Ursache des Brandes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Worms zu melden.