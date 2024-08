Jedes fünfte Fahrzeug war bei Geschwindigkeitskontrollen am Dienstag zwischen 12.30 Uhr und 13.10 Uhr in der Dürkheimer Straße in Eppstein zu schnell. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurden etwa 30 Fahrzeuge überprüft. In dem 30er-Bereich wurde das schnellste Fahrzeug mit 48 Kilometern pro Stunde gemessen. Die Kontrollen erfolgten aufgrund von Bürgerbeschwerden.