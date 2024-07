Sechs Beamtenanwärter haben in der Stadtverwaltung ihre duale Ausbildung begonnen: vier im Studiengang Verwaltung und zwei im Studiengang Verwaltungsbetriebswirtschaft. Parallel dazu haben vier Absolventen des dualen Studiums ihr Berufsleben im Rathaus begonnen. Drei von ihnen sind Eigengewächse, teilt das Rathaus weiter mit. „Um unsere vielfältigen Aufgaben bewältigen zu können, brauchen wir gut ausgebildetes Personal. Ich freue mich deshalb besonders über junge Menschen, die bei uns in ihr Berufsleben starten und idealerweise in Frankenthal ihre berufliche Heimat finden“, erklärte Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG). Nach einer einmonatigen Einführung in die Verwaltungspraxis starten die Beamtenanwärter in ihren achtmonatigen Theorieblock an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen/Koblenz. Mit Abschluss des dreijährigen dualen Studiengangs erlangen sie den akademischen Grad „Bachelor of Arts“.

Für 2025 bewerben

Ausbildungsbeginn für die nächsten Anwärter in beiden Studiengängen ist der Sommer 2025. Nähere Infos finden sich online unter www.frankenthal.de/ausbildung. Dort ist auch eine Bewerbung möglich. Neben der Beamtenlaufbahn bietet die Stadtverwaltung diverse Ausbildungsgänge an: für Verwaltungsfachangestellte, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste (Fachrichtung Bibliothek), Fachinformatiker (Fachrichtung Anwendungsentwicklung), Gärtner (Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau), Umwelttechnologe (Fachrichtungen Rohrleitungsnetze und Industrieanlagen sowie Kreislauf- und Abfallwirtschaft) sowie staatlich anerkannte Erzieher (dreijährige berufsbegleitende Ausbildung oder Anerkennungsjahr/Berufspraktikum nach der schulischen Ausbildung). Ansprechpartner bei der Stadtverwaltung ist Jan-Luca Dittrich, E-Mail: personal@frankenthal.de oder Telefon 06233/89-864. Zu den Stellen im Kita-Bereich berät Katharina Popp: katharina.popp@frankenthal.de oder 06233/89-438.