Auch wenn die Zeiten, in denen der Frankenthaler Schwimmverein Topathleten stellte, lange vorbei sind: Im 125. Jahr seines Bestehens präsentiert sich der FSV jugendlich. Tatsächlich stellt der Nachwuchs bis 14 Jahre die größte Gruppe unter den aktiven Schwimmern.

Ältere Frankenthaler erinnern sich vielleicht noch an Schwimmerin Frigga Thieme, die 1955 Deutsche Meisterin über 200 Meter Brust wurde. Oder an Peter Lang, der 1976 an den Olympischen