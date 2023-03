Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Immer mehr Kinder können am Ende der Grundschulzeit nicht schwimmen. Auch bei der DLRG Frankenthal ist die Warteliste für Kurse lang. Pressesprecherin Selina Vieten sagt im Interview mit Sonja Weiher, was Eltern selbst tun können.

Die DLRG beteiligt sich am Sonntag am „Tag des Schwimmabzeichens“. Welche Prüfungen kann man an diesem Tag im Ostparkbad machen?

Das fängt mit dem Seepferdchen