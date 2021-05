Wenn ein Patient aus dem Krankenhaus entlassen werden soll, aber nicht in die häusliche Umgebung zurückkehren kann, treten oft Probleme auf, die sich aufgrund des Besuchsverbots der Angehörigen in Corona-Zeiten noch verschärft haben. Auch bei Herbert Bär ist zunächst nicht alles reibungslos gelaufen.

Bärs 89-jährige Mutter befand sich für sieben Wochen in stationärer Behandlung in der Stadtklinik Frankenthal. Als die Entlassung anstand, habe sich niemand aus der Ärzteschaft darum gekümmert, wie die notwendige Intensivpflege gesichert werden könne, berichtete Bär der RHEINPFALZ.

Die Kommunikation sei wegen der Kontaktsperre sehr schwierig gewesen. „Ich wurde nicht einmal informiert, dass meine Mutter wegen einer Lungenentzündung auf eine andere Station verlegt wurde“, schilderte der Frankenthaler den Fall. Mehrere Seniorenheime hätten eine Aufnahme der pflegebedürftigen Frau abgelehnt, sodass die Entlassung habe verschoben werden müssen. Schließlich sei es mithilfe des Sozialdienstes doch gelungen, seine Mutter in ein Pflegeheim nach Lambsheim zu verlegen, erklärte Bär.

Sozialdienst tätig

Etwas mehr als drei Wochen dauerte es, bis zur Anfrage der RHEINPFALZ seitens der Stadtverwaltung Stellung genommen wurde. Zum konkreten Fall teilte Pressesprecherin Xenia Schandin aus Datenschutzgründen lediglich mit, dass nach einer E-Mail an das Beschwerdemanagement zwischenzeitlich der Sozialdienst der Stadtklinik tätig geworden sei und dann innerhalb von zwei Tagen ein Danke für den Einsatz vom Sohn der Patientin gekommen sei.

Zu den Vorgaben des Entlassmanagements der Stadtklinik wird in der Stellungnahme ausgeführt, dass schon bei Aufnahme vonseiten des Arztes eine Ersteinschätzung über einen möglichen Hilfebedarf nach stationärem Aufenthalt erfasst werde. Je nach Unterstützungsbedarf werde ein Auftrag an den Sozialdienst der Klinik, das Casemanagement oder die Pflegekräfte gestellt. Die weiteren Maßnahmen – beispielsweise Verschreibung eines Rollators, Beantragung einer Anschlussheilbehandlung, ambulanter Pflegedienst oder stationäre Langzeitpflegeeinrichtung – würden dann in die Wege geleitet.

Längerer Prozess

„Sollte festgestellt werden, dass der Patient nicht mehr in das häusliche Umfeld zurückkehren kann, so wird in der Regel immer unter Einbeziehung der Angehörigen eine stationäre Langzeitpflegeeinrichtung gesucht“, erläuterte Xenia Schandin. Der Patient werde nach der Entlassung aus der Klinik direkt in die nachfolgende Einrichtung verlegt. Da die Suche nach der geeigneten Pflegeeinrichtung immer einen längeren Prozess darstelle, sei der Sozialdienst stets bemüht, frühzeitig mit dieser zu beginnen.

„Nach Rücksprache mit unserem Sozialdienst kann gesagt werden, dass zu Zeiten von Corona die Findung einer nachfolgenden Einrichtung nicht ganz so einfach ist“, heißt es in der Stellungnahme. Die folgerichtige Umsetzung der Landesverordnung für Langzeitpflegeeinrichtung habe gerade zu Anfang eine nicht unerhebliche Rolle gespielt. „Trotz allem kann festgehalten werden, dass es unserem Sozialdienst zu jeder Zeit gelungen ist, für jeden Patienten eine passende Pflegeeinrichtung zu finden“, unterstrich die Pressesprecherin.