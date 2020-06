Vermutlich weil er die rote Ampel missachtet hatte, verursachte ein 60-jähriger Lkw-Fahrer am Montag gegen 16.20 Uhr einen Unfall in Worms-Pfeddersheim, bei dem ein 48-jähriger Motorradfahrer so schwer verletzt wurde, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik gebracht werden musste. Laut Polizeibericht war der aus Worms stammende Motorradfahrer auf der Nieder-Flörsheimer Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in die Zellertalstraße (B 47) in Richtung Stadtmitte Worms abbiegen. Als die Ampel für ihn auf „grün“ schaltete, fuhr er in den Kreuzungsbereich ein. Ein 60-jähriger LKW-Fahrer, der die Zellertalstraße aus Richtung Monsheim befuhr, soll nach ersten Erkenntnissen der Polizei das Rotlicht der Ampel missachtet haben und ebenfalls in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Dort kam es zur Kollision mit dem Motorrad. Den Totalschaden daran schätzt die Polizei auf 5000 Euro.