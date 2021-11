Eine 20-jährige Autofahrerin hat am Samstag gegen 18.30 Uhr einen vor ihr fahrenden 60-jährigen Rollerfahrer übersehen und ist auf ihn aufgefahren. Der Mofafahrer wurde beim darauffolgenden Sturz schwer, die Autofahrerin leicht verletzt. Laut Polizei waren beide Verkehrsteilnehmer auf der Bensheimer Straße unterwegs. Der 60-Jährige habe nach links in die Friedensstraße abbiegen wollen. Ein 28-jähriger Autofahrer, der hinter der Frau fuhr, habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und sei mit dem Wagen der 20-Jährigen kollidiert. Den Sachschaden an beiden Pkw beziffert die Polizei Worms nicht.