Auf der L454 bei Laumersheim hat es am vergangenen Samstag einen schweren Unfall mit zwei Verletzten gegeben: Ein 59 Jahre alter Pedelecfahrer wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Polizei bestand aber keine Lebensgefahr. Auch ein 44-jähriger Motorradfahrer wurde leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Samstagmittag (18. April) gegen 14 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, war der Pedelecfahrer auf der Landstraße aus Laumersheim kommend in Richtung Obersülzen unterwegs. Auf Höhe des Ortsausgangs wollte er nach links in einen landwirtschaftlichen Weg abbiegen. Hinter dem 59-Jährigen fuhr ein Transporter, hinter dem wiederum der Mann mit dem Motorrad. Als der Motorradfahrer den Transporter überholte, übersah er den Pedelecfahrer, der gerade nach links abbog, und stieß mit ihm zusammen – so schildert die Polizei, was bisher zum Unfallhergang bekannt ist.

Transporterfahrer flüchtet

Der Fahrer des Transporters kümmerte sich nicht um die Verletzten und fuhr davon. Die Polizei sucht nun nach dem Mann, der sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 93120 oder per E-Mail an die Adresse pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen. Die Polizei erhofft sich dabei auch weitere Erkenntnisse zum Unfallhergang. Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Höhe des Sachschadens auf rund 7500 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.