Vermutlich weil sie während der Autofahrt das Bewusstsein verlor, ist eine 58-jährige Frau aus dem Rhein-Pfalz-Kreis am Montagmorgen gegen 9.15 Uhr auf der L522 bei Lambsheim schwer verunglückt. Laut Polizei war die Frau kurz vor dem Kreisverkehr am Friedhof mit ihrem Kleinwagen in der langen Rechtskurve auf die Gegenfahrspur geraten und dann noch weiter nach links von der Straße abgekommen. Das Auto sei über einen Fußweg geflogen, habe sich überschlagen und sei dann, auf dem Dach liegend, die Böschung heruntergerutscht. Das Geländer der dortigen Fußgängerunterführung habe den Wagen schließlich gestoppt. Den Beamten zufolge befreiten Ersthelfer die nicht schwer verletzte Frau aus ihrem Auto. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.