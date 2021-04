Einen schweren Unfall auf der Autobahn A6 zwischen dem Autobahnkreuz Frankenthal und der Anschlussstelle Frankenthal gab es am Samstag gegen 19.25 Uhr. Fünf Fahrzeuge waren daran laut Feuerwehr beteiligt, drei Verletzte seien durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Der Verkehr wurde auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. An den Unfallfahrzeugen wurden die Batterien abgeklemmt und auslaufende Betriebsstoffe abgestreut. Zur Unfallursache und der Schadenshöhe konnte die Autobahnpolizei Ruchheim am Sonntag keine Angaben machen.

Während des Einsatzes gab es laut Bericht der Feuerwehr bei einem der Rettungswagen einen technischen Defekt am Motor. Das auslaufende Öl wurde mittels Bindemittel aufgenommen. Die Feuerwehr Frankenthal war mit fünf Fahrzeugen und 18 Kräften im Einsatz.