Mit einer Pistole und Reizgas haben zwei Unbekannte am Freitagabend gegen 19.30 Uhr in einem Discounter in Frankenthal einen niedrigen vierstelligen Betrag erbeutet. Die Männer hätten die Kassiererin sowie zwei Kunden in dem Supermarkt in der Straße Am Kanal bedroht. Das teilt die Polizei am Montagmittag mit. Die Täter trugen schwarze Kleidung mit Kapuzen über dem Kopf und Masken. Einer der beiden hatte laut Polizei blaue Einweghandschuhe an. Zeugen, die an dem Abend oder im Vorfeld etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu den beiden Männern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen zu melden.