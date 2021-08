Am Donnerstag, 29. Juli, gegen Mitternacht kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf die Shell-Tankstelle in der Schönauer-Straße in Worms. Der Überfall des bislang unbekannten Täters, der Bargeld in unbekannter Höhe und mehrere Zigarettenpackungen erbeutete, bevor er zu Fuß flüchtete, wurde laut Polizei Worms mit der Überwachungskamera der Tankstelle aufgenommen. Fotos daraus sollen nun den Ermittlern bei der Identifizierung und Ergreifung des Mannes helfen. Der Täter wird als 25 bis 30 Jahre alt, schlank, 180 bis 185 Zentimeter groß mit leicht gebräunter Haut beschrieben. Er soll Hochdeutsch mit südländischem Akzent gesprochen haben. Bekleidet war der Mann mit einem auffällig rötlich- bis orangefarbenen Kapuzenpullover der Marke Nike mit breiten dunklen Streifen an den Ärmeln und der dazugehörigen Jogginghose, einer schwarzen New-York-Yankee-Base-Cap und schwarzen Nike-Schuhen.

Die Polizei fragt nun, wer den Mann anhand der Fotos erkennt oder wer eine Person kennt, die einen solchen Sportanzug trägt oder auf die die Beschreibung passt. Hinweise bitte an die Polizei Worms, Telefon 06241 8520, oder per E-Mail an kiworms@polizei.rlp.de.