Vor dem Hintergrund aktueller Beschwerden weist die Stadtverwaltung Frankenthal darauf hin, dass Schwerbehindertenparkausweise grundsätzlich befristet ausgestellt werden. Die Befristung sei Bestandteil des seit 2001 eingeführten EU-einheitlichen Parkausweises für Menschen mit Behinderungen, seit 2011 sind ausschließlich befristete Schwerbehindertenparkausweise zulässig.

Die Gültigkeitsdauer des Parkausweises orientiert sich laut der Verwaltung an der Dauer der zugrunde liegenden Voraussetzungen und liegt in der Regel bei fünf Jahren. Nach Ablauf der Frist ist eine rechtzeitige Verlängerung beziehungsweise Neubeantragung erforderlich. Die befristeten Parkausweise können bei der Straßenverkehrsbehörde und im Bürgerservice der Stadt Frankenthal beantragt werden.

Im Bürgerservice im Rathaus erfolgt nur die Ausstellung eines Parkausweises bei vorhandenem Merkzeichen aG oder Bl. (blauer Parkausweis mit Rollstuhlfahrersymbol). Andere Varianten (gelber oder orangener Parkausweis) können bei der Straßenverkehrsbehörde in der Hammstraße 20 beantragt werden.

Die Stadtverwaltung empfiehlt, rechtzeitig vor Ablauf der Gültigkeit oder bei noch unbefristeten Schwerbehindertenparkausweisen einen entsprechenden Antrag zu stellen, um eine durchgehende Nutzung zu gewährleisten. Bei Unklarheiten oder bereits erfolgten Verwarnungen empfiehlt sich eine persönliche Kontaktaufnahme. „In der Regel können bei Nachweis der Rechtmäßigkeit einvernehmliche Lösungen getroffen werden“, informiert die Stadt.

Info

Öffnungszeiten, Kontaktdaten und Antragsvoraussetzungen sind unter www.frankenthal.de/dienstleistungen zu finden.