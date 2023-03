Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schwarzfahrer, die ihre Geldstrafe nicht bezahlen, landen irgendwann im Gefängnis. Auch in der JVA Frankenthal gibt es etliche solcher Fälle. Die Berliner Ampel will den Paragrafen 265a, der diese Ersatzfreiheitsstrafe regelt, überarbeiten. Gut so, findet JVA-Leiterin Gundi Bäßler.

Etwa 130 Euro kostet ein Tag Haft den Staat. Bei Delikten wie Schwarzfahren oder Diebstahl von Zigaretten sieht die Leiterin der Frankenthaler Justizvollzugsanstalt eine „deutliche Unwucht“.