Ein Fahrgast, der am Mittwochabend im Wormser Hauptbahnhof ohne Fahrkarte einen Zug bestiegen hatte, ist gegenüber zwei Bahnmitarbeiterinnen handgreiflich geworden. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, wurde der 29-Jährige noch vor der Abfahrt in Richtung Bensheim kontrolliert. Als der Mann kein Ticket vorzeigen konnte, reagierte er aggressiv. Mit beiden Händen schubste er die Kontrolleurinnen weg. Als eine weitere Bahnbedienstete zu Hilfe eilte, trat er ihr gegen den Fuß und drohte sie umzubringen, sollte die Polizei gerufen werden. Ungeachtet der Drohung wurde die Wormser Polizei hinzugezogen, die den 29-Jährigen des Bahnhofs verwies. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann wurde eingeleitet.