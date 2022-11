Inflation und Energiekrise bremsen die Kauflaune? Nicht bei Amazon. Vor welche Herausforderungen die – für Verantwortliche überraschende – Nachfrage den US-Versandhändler stellt, der in Frankenthal ein Logistik- und ein Verteilzentrum hat, lesen Sie hier.

Daten der Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises sind im Darknet veröffentlicht worden. Dahinter steckt offenbar eine Gruppe, die sich Vice Society nennt. Wer deren Mitglieder sind und wo sie herkommen, ist nicht bekannt, wohl aber, wie die Gruppe handelt.

Der Start eines großen Wohnbauprojekts am ehemaligen Pfalzwerke-Sitz in Ludwigshafen-Süd verzögert sich erneut – um mindestens ein halbes Jahr. Rund 330 Wohnungen sind dort auf 1,3 Hektar geplant. 100 Millionen Euro werden investiert. Mehr zu den Hintergründen, finden Sie hier.

Ende April erst war das Speyerer Impfzentrum umgezogen, jetzt werden die Zelte wohl dauerhaft abgebrochen. Die Stadt zeigt Verständnis für die Entscheidung des Landes – und bietet in einem Punkt weiter Unterstützung an.

Lichterglanz, Tannengrün und Glühweinduft – auf den ersten Blick scheint in der Mannheimer Innenstadt in der Adventszeit alles beim Alten zu sein. Doch wer genauer hinblickt, erkennt einige Unterschiede zur Vor-Corona-Zeit und sieht einige Lücken im Angebot. Was sich verändert hat, lesen Sie hier.